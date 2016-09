Star Fox Zero - Kostenlose Demo im Wii U eShop aufgetaucht

Star Fox Zero ist zwar schon länger auf dem Markt, aber wer das fuchsige Weltraumspiel noch nicht hat und noch unentschlossen über einen Kauf ist, kann es jetzt kostenlos ausprobieren. Denn im Wii U EShop ist vor kurzem eine kostenlose Demoversion samt Animationsfilm aufgetaucht.

Von Jürgen Stöffel |

Ausgefuchst! Star Fox Zero gibt's als kostenlose Demo im Wii U eShop.

Star Fox Zero ist ein Reboot der Star-Fox-Reihe auf der Wii U und auch eine Art Neuauflage des guten alten Star Fox 64 von der Nintendo-64-Konsole aus den 90ern. Doch wer die Weltraum-Ballerei mit den sprechenden Tieren und dem ausgefuchsten Haupthelden Fox McCloud noch nicht gespielt hat, sich aber durchaus für Weltraum-Gefechte und Tierwesen interessiert, der kann das Spiel jetzt auch als kostenlose Demo probespielen.

Taugt Star Fox Zero überhaupt etwas? Star Fox Zero im Test - Alter Fuchs in neuen Schläuchen

Denn still und leise kam die Demo zu Star Fox Zero in den Wii U eShop und dort kann sie jederzeit heruntergeladen werden. Doch Obacht! Die Demo kostet zwar kein Geld, aber massig Speicherplatz, nämlich ganze 1.677 Megabyte. Der Grund für diesen Speicherhunger ist der kurze Animationsfilm Star Fox Zero: Der Kampf beginnt. Dabei handelt es sich um eine Aufarbeitung der Star-Fox-Story in klassischer Anime-Form.