Nintendo NX - Neues Pokémon, Mario & Zelda in den ersten 6 Monaten geplant

Zum Start der neuen Konsole NX verspricht Nintendo einen hochkarätigen Kader an Launch-Titeln. Innerhalb der ersten 6 Monate sollen neue Spiele mit Mario, Zelda und den Pokémon erscheinen.

Von Christopher Krizsak |

The Legend of Zelda: Breath of the Wild erscheint als einer der ersten Titel für die Nintendo NX

Neben The Legend of Zelda: Breath of the Wild wird es zum Launch der Konsole Nintendo NX auch einen neuen Mario-Ableger sowie ein Pokémon-Spiel geben, verrät ein Insider-Report von MCV. Alle drei Titel sollen innerhalb von 6 Monaten nach Erscheinen der Konsole erhältlich sein.

Mit dieser attraktiven Aufstellung an AAA-Titeln will Nintendo einen erfolgreichen Verkaufsstart seiner neuen Konsole gewährleisten und arbeitet zu diesem Zweck ebenfalls an weiteren Kooperationen mit den Publishern Sega, Square Enix, Ubisoft, Warner und Activision, heißt es in dem Bericht.

Bereits seit einiger Zeit steht fest, dass das neue Zelda zum voraussichtlichen Verkaufsstart der neuen Konsole im Frühjahr 2017 sowohl für die NX als auch für die Wii U erscheinen wird. Unsicher ist allerdings noch, ob es sich bei dem neuen Pokémon-Titel um eine Portierung von Pokémon Mond und Sonne handelt, das noch dieses Jahr für die 3DS erscheint, oder um einen eigenständigen Ableger. Details zum neuen Mario-Spiel sind ebenfalls noch keine durchgesickert.

Zelda: Breath of the Wild

Die Insider-Quelle von MCV bestätigt außerdem Berichte aus der letzten Woche, dass die Nintendo NX ein mobiles Gerät sein wird, das sowohl an den heimischen Fernseher angeschlossen werden als auch mit einem tragbaren Controller ausgestattet ist. Mit dieser Fusion will Nintendo sowohl Gelegenheitsspieler, die hauptsächlich auf dem Smartphone spielen, als auch das passioniertere Publikum der Konkurrenten Sony und Microsoft anlocken. Die Grafikleistung der NX soll sich vom Niveau her zwischen der PS3 und der PS4 bewegen.