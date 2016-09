Nintendo NX & Zelda: Breath of the Wild - Gerücht: Release-Datum angeblich geleaked

Hat Nintendo Frankreich aus Versehen den Termin für Zelda: Breath of the Wild und die neue Nintendo NX verraten? Ein mysteriöser Vermerk sorgt auf Reddit für Aufsehen.

Von Mirco Kämpfer |

Kommt die Nintendo NX am 4. März 2017?

Laut Nintendo soll die neue NX-Konsole ebenso wie Zelda: Breath of the Wild (das als Launch-Titel auch für NX erscheint) im März 2017 erscheinen. Einen konkreten Termin gibt es aber nach wie vor nicht. Nun kochen im Internet jedoch die Gerüchte hoch, nachdem gestern ein Eintrag auf der französischen Nintendo-Seite für Aufregung sorgte.

Auf der Seite wurde darauf hingewiesen, dass die amiibo für The Legend of Zelda: Breath of the Wild am 4. März 2017 erscheinen würden - der Vermerk wurde von einem Reddit-Nutzer festgehalten. Einige User sehen dies als Bestätigung für den Release für das neue Zelda-Spiel und somit auch für die neue Nintendo-Konsole.

Die Zelda amiibo sollen am 4. März 2017 erscheinen - ein Hinweis?

Allerdings: Der 4. März 2017 fällt auf einen Samstag - ein unübliches Datum für eine Spiel-Veröffentlichung. Ganz ausgeschlossen ist es jedoch nicht, dennoch solltet ihr das Gerücht mit einer gehörigen Portion Skepsis genießen.

Was meint ihr zu dem angeblichen Leak?