The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Neues Gameplay zum »besten Spiel der Gamescom«

Auch dieses Mal ist das neue The Legend of Zelda-Spiel der große Abräumer. Das beste Spiel der Gamescom 2016 hat zudem zwei neue Gameplay-Videos im Gepäck.

Von Hannes Rossow |

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Schon auf der diesjährigen E3 konnte The Legend of Zelda: Breath of the Wild überzeugen und am Ende mit der Ehre nach Hause gehen, das beste Spiel der Messe gewesen zu sein. Jetzt stehen auch die Gamescom Awards fest und abermals konnte sich der kommende Open World-Ableger der Zelda-Reihe den Preis für das beste Spiel sichern.

Zwar dauert es noch bis wir uns selbst ein Bild vom Spiel machen können, doch immerhin können wir uns über zwei neue Gameplay-Clips zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild freuen. Zum einen sehen wir, wie Link mit der Holzfälleraxt einen Baum fällt und sich dadurch eine nützliche Brücke schafft.

Der andere Clip stammt vom Twitter-Account von Nintendo of America und zeigt Link, wie er sich die Magnesis-Rune besorgt und mit den neuen Fertigkeiten durch einen kleinen Dungeon flitzt, Türen öffnet und Schatztruhen zu sich heranzieht.

Shrine Oman Au introduces the Magnesis ability in The Legend of Zelda: Breath of the Wild.https://t.co/Gon92lqtWH — Nintendo of America (@NintendoAmerica) August 18, 2016

Je mehr ich von diesem Spiel sehe, desto mehr freue ich mich darauf. Hoffentlich enttäuscht die große Spielwelt nicht.

Freut ihr euch auf das neue The Legend of Zelda?