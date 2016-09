The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Neues Gameplay stellt Pfeil und Bogen vor

Schaut euch an, was ihr in The Legend of Zelda: Breath of the Wild alles mit Pfeil und Bogen bewerkstelligen könnt.

Von Christopher Krizsak |

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Nintendo gewährt uns einen weiteren kurzen Blick auf The Legend of Zelda: Breath of the Wild und zeigt uns diesmal, wie Link seine Widersacher mit Pfeil und Bogen beharkt. In dem kurzen Clip setzt er sowohl Bombenpfeile, Feuerpfeile sowie Eispfeile ein, was nicht nur unglaublich schick aussieht, sondern auch zahlreiche taktische Möglichkeiten bietet. Wer die bisherigen Clips verpasst haben sollte, findet hinter dem jeweiligen Link außerdem kurze Gameplay-Schnipsel zu den magischen Runen sowie zu den Nahkampfwaffen des Spiels.

Mehr: The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Das ist neu im Vergleich zu Twilight Princess

Oh the fun you can have with a bow and arrow. #Zelda https://t.co/yXI1RYwwdg — Nintendo of Europe (@NintendoEurope) August 26, 2016

The Legend of Zelda: Breath of the Wild erscheint im Frühjahr 2017 für die Wii U und die neue Konsole Nintendo NX.