The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Brandneues Gameplay in zwei frischen Trailern

Kurz vor der großen NX-Enthüllung hat Nintendo neue Gameplay-Trailer zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild veröffentlicht.

Von Hannes Rossow |

Endlich neues Gameplay zu The Legend of Zelda - Breath of the Wild

Nach der gigantischen Enthüllung auf der diesjährigen E3, wo wir gleich mehrere Stunden Gameplay erleben durften, wurde es um The Legend of Zelda: Breath of the Wild wieder etwas stiller. Nur hin und wieder gab es kurze Clips auf den Social Media-Kanälen von Nintendo zu sehen.

Kurz bevor endlich der NX-Vorhang fällt, spendiert uns Nintendo gleich drei Gameplay-Trailer zum neuen Zelda-Ableger. So bekommen wir einen tieferen Einblick in die Spielwelt:

Wir lernen die neuen Kampffertigkeiten von Link kennen:

Und dürfen gemütlich dabei zuschauen, wie das neue Wettersystem seine Arbeit verrichtet:

The Legend of Zelda: Breath of the Wild erscheint Anfang 2017 für die Wii U und die NX.