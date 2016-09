The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Neues Gameplay lockt mit alten Bekannten

Nintendo hat einen neuen Gameplay-Teaser zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild veröffentlicht, der uns ein Wiedersehen mit den verspielten Krogs beschert.

Von Christopher Krizsak |

The Legend of Zelda: Breath of the Wild präsentiert auf der Gamescom neues Videomaterial

In einem weiteren kurzen Gameplay-Teaser zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild präsentiert Nintendo uns ein Wiedersehen mit den aus Wind Waker bekannten Krogs, was Fans der Serie sicherlich ein Lächeln abgewinnen dürfte. Die possierlichen Waldgeschöpfe sind für ihre charakteristische Tarnung bekannt, die sie aus den Blättern der Bäume formen.

Im unten verlinkten Video sehen wir, wie ausgelassen die Krogs auf das Wiedersehen mit Link reagieren, wobei der letzte Krog ihm einen Samen als Geschenk überreicht. Wahrscheinlich wird es demnach eine Nebenquest geben, in deren Verlauf wir im Open-World-Titel auf die über ganz Hyrule verstreuten Bewohner stoßen werden.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild kommt im März 2017 zeitgleich für die Wii U und die neue NX-Konsole von Nintendo auf den Markt.