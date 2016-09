Zelda: Breath of the Wild - So groß ist die Spielwelt

The Legend of Zelda: Breath of the Wild wird das größte Zelda-Spiel aller Zeiten. Zu diesem Schluss kommt der Youtuber Arekkz, der die Map-Größe analysiert und mit der Welt von Twilight Princess und anderen Open-World-Spielen verglichen hat.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild wird riesig, daran besteht nach der ausführlichen Vorstellung auf der E3 2016 kein Zweifel. Der Youtuber Arekkz hat nun die Map-Größe genauer analysiert und mit der Spielwelt von Twilight Princess und anderen Open-World-Titeln verglichen.

Sein Urteil: Breath of the Wild wird das größte Zelda-Spiel überhaupt. Wie groß genau, bleibt abzuwarten, denn in der E3-Demo stand lediglich das Gebiet »The Plateau« zur Verfügung, der Rest der Map war nicht zugänglich. Trotzdem liefert Arekkz einige neue Hinweise auf die Ausmaße von Breath of the Wild. Hier die wichtigsten Erkenntnisse. Das Video haben wir unterhalb dieser News eingebunden.

Das Demo-Gebiet »The Plateau« allein war schon riesig (siehe Screenshot), das Areal macht jedoch laut Nintendo nur zwei Prozent der gesamten Spielwelt aus. Die Map ist also rund 50 Mal größer als das Demo-Gebiet .

Die Map von Breath of the Wild ist rund zwölf Mal größer als die von Twilight Princess.

Map-Größe: Plateau | Map-Größe: Spielwelt Map-Größe: Plateau

Das Plateau, das Startgebiet der E3-Demo, ist allein schon ziemlich groß. Map-Größe: Spielwelt

Im Vergleich zur gesamten Map macht das Plateau jedoch nur rund 2 Prozent aus.

Wenn man vom nördlichsten zum südlichsten Punkt des Plateau-Gebiets läuft, dauert das 3 Minuten und 40 Sekunden.

Mithilfe dieser Zeitmessung und dem Gitternetze der Map vergleicht Arekkz, wie lange es dauert, um von nördlichsten zum südlichsten Punkt der gesamten Map zu laufen. Außerdem misst er die Ost-West-Spanne. Das Ergebnis: Von Nord nach Süd dauert es 40 Minuten , von Ost nach West 33 Minuten.

Zum Vergleich: In Twilight Princess braucht man von Nord nach Süd rund 12 Minuten, in GTA 4 eine Stunde und in GTA 5 und The Witcher 3 rund zwei Stunden.

Arekkz weist darauf hin, dass es eine Milchmädchenrechnung ist, denn die Spielwelt wird Felsen, Flüsse und andere unzugängliche Passagen aufweisen.

