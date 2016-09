Nintendo NX - Dragon Quest X für die neue Konsole in Arbeit

Mit Dragon Quest X steht nun ein weiteres Spiel fest, das seinen Weg auf Nintendos neue Konsole finden wird.

Von Hannes Rossow |

Dragon Quest X - Noch gibt es das MMO nur in Japan

Schon in der letzten Woche haben wir erfahren, dass die Nintendo NX-Konsole neben The Legend of Zelda: Breath of the Wild zeitnah auch mit neuen Super Mario- und sogar Pokémon-Ablegern versorgt werden soll. Jetzt gesellt sich offenbar auch noch das MMO Dragon Quest X zur Riege an geplanten NX-Titeln.

Diese Information kommt vom japanischen Magazin Famitsu, die von IGN Japan übersetzt wurde. Dort erwähnt Dragon Quest X-Producer Yosuke Saito, dass das Spiel auch Portierungen auf die PS4 und die NX erleben wird. Wenn es soweit ist, erwartet Saito einen enormen Ansprung in der Spielerzahl, doch bis dahin kümmert sich sein Team lieber um die bereits bestehende Spielerschaft.

Noch ist der zehnte Ableger der beliebten Dragon Quest-Reihe nur in Japan erhältlich. Womöglich könnten die PS4- und NX-Portierungen aber dafür sorgen, dass der erste MMO-Ableger des JRPGs auch den Sprung in den Westen schafft. Zumindest würde das die Attraktivität der NX-Konsole bei uns steigern.

