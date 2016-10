Destroy All Humans! 2 - Der nächste PS2-Hit für die PS4?

Ein neuer ESRB-Eintrag für die PS4-Version von Destroy All Humans! 2 lässt darauf hoffen, dass der PS2-Klassiker neu veröffentlicht wird.

Von Hannes Rossow |

Destroy All Humans! 2

Nachdem schon Anfang September erste Gerüchte aufgetaucht sind, dass Destroy All Humans! auf die PS4 geholt werden soll, drehen sich die aktuellen Spekulationen um Destroy All Humans! 2, das nun ebenfalls ein PEGI-Rating für eine PS4-Version erhalten hat.

Mehr: DualShock 4 - Neuer PS4-Controller bald auch einzeln erhältlich

Ob die beiden PS2-Klassiker nun aber wirklich auf Sonys neue Konsole geschifft werden, bleibt noch abzuwarten. Zuletzt waren die PEGI- und ESRB-Listungen von PS2-Titeln ein verlässlicher Indikator für kommende PS4-Releases. Verwunderlich ist aber das angegebene Releasedatum für die PS4-Version von Destroy All Humans! 2, denn das wäre schon heute. Wir haben an offizieller Stelle nachgefragt, was von den Gerüchten zu halten ist.

Habt ihr die beiden Alien-Invasionen auf der PS2 gespielt?