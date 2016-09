Aragami - 20 Minuten Gameplay zeigen Assassinen in Aktion

Seht euch 20 Minuten neues Gameplay aus dem Third-Person-Schleichspiel Aragami an, das euch in die Rolle eines untoten Meuchelmörders versetzt, der die Schatten beherrscht.

Von Christopher Krizsak |

In Aragami mutiert ihr zum untoten Assassinen

Die Kollegen von Gamespot hatten jüngst Gelegenheit, das Stealth-Game Aragami anzuspielen. Weiter unten erwarten euch 20 Minuten neues Gameplay, das die ersten drei Missionen zeigt.

In Aragami (zu deutsch: "rachsüchtiger Gott") übernehmt ihr die Kontrolle über ein einen untoten Assassinen, der die Schatten kontrolliert. Ähnlich wie in Dishonored könnt ihr euch von Schatten zu Schatten teleportieren, um eure Gegner aus dem Hinterhalt zu meucheln. Im späteren Spielverlauf könnt ihr weitere übernatürliche Kräfte erlernen und habt so zum Beispiel die Gelegenheit, einen mächtigen Drachen zu beschwören, um die feindlichen Reihen zu infiltrieren.

Aragami erscheint am 4. Oktober für PS4 und PC.