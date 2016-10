Was zockt ihr am Wochenende? - Wir verraten euch unsere Empfehlungen. Was sind eure?

Wieder steht das Wochenende und damit auch die Frage vor der Tür. welchen Spielen wir unsere Aufmerksamkeit schenken. Wir verraten euch unsere Empfehlungen. Was sind eure?

Von Tim Hödl |

Wir spielen unter anderem Red Dead Redemption.

Was für eine Woche: Erst die offizielle Ankündigung von Red Dead Redemption 2 samt dazugehörigem Trailer, anschließend die Enthüllung des Nintendo Switch und dann erscheint heute ja auch noch Battlefield 1. Nach so viel Aufregung entspanne ich am Wochenende mit Abzu, das Rae in ihrem Test als »Journey in den Tiefen des Meeres« beschreibt.

Mehr: Battlefield 1 - Fans ziehen nach 30 Spielstunden ein erstes großes Fazit

Die Kollegen verbringen ihre Zeit mit actionreicheren Titeln. Während Tobi Red Dead Redemption einen erneuten Besuch abstattet, treiben sich Dom und Chris passend zum Release von Battlefield 1 auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs herum. Mirco und Markus wiederum ziehen immer noch durch New Bordeaux, um sich in Mafia 3 an der italienischen Mafia zu rächen. Rae hingegen kehrt mit Batman: Return to Arkham zu zwei ihrer Lieblingsspiele zurück, nämlich Arkham Asylum und Arkham City. Kai gruselt sich derweil in Until Dawn: Rush of Blood. Und Hannes wechselt fröhlich zwischen Dragon Quest Builders und Thumper.

So, jetzt seid ihr dran: Was spielt ihr am Wochenende?