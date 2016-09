Battlefield 1 - So viel Speicherplatz müsst ihr für den Download freihalten

Mehrere User auf Reddit und NeoGAF wollen die Größe des Downloads von Battlefield 1 herausgefunden haben. Außerdem soll es auch eine Preload-Funktion auf der Xbox One geben.

Von Christopher Krizsak |

Battlefield 1 wird groß

Battlefield 1 wird gleich in mehrerer Hinsicht eines der ganz großen Spiele in diesem Herbst. Einige User auf Reddit behaupten, die Downloadgröße des Weltkriegs-Shooters herausgefunden zu haben. Diese soll auf der Xbox One 42,6 GB betragen. Zudem soll es eine Preload-Funktion auf der Xbox One geben. (via Gamespot)

Diese Hinweise werden auch auf NeoGAF bestätigt, wo der User Theorry einen vielsagenden Screenshot veröffentlicht hat:

Battlefield 1 unterstützt offenbar Preload

Habt ihr schon den neuen Trailer zur Singleplayer-Kampagne von Battlefield 1 gesehen? Diese wird uns in die Rolle verschiedener Kriegsteilnehmer stecken, darunter etwa ein Kampfpilot, das Mitglied einer Panzerbesatzung sowie eine Beduinen-Partisanin. Schaut ihn euch hier an:

Battlefield 1 erscheint am 21. Oktober für PS4, Xbox One und PC.