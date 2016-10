Battlefield 1 - Spieler finden versteckte Kopfhörer & starten Easter Egg-Jagd

Derzeit suchen Battlefield 1-Spieler wie verrückt nach Kopfhörern, die sich im Spiel verstecken. Noch ist unklar, was passiert, wenn alle von ihnen gefunden werden.

Von Hannes Rossow |

Wer sich mit den Multiplayer-Titeln der DICE-Entwickler auskennt, weiß, dass das Team einen Faible für Easter Eggs hat. Schon in Battlefield 4 gab es Riesenhaie sowie Yetis zu entdecken und offenbar stecken auch in Battlefield 1 einige Geheimnisse. Derzeit sind zahllose Spieler nämlich auf der Suche nach versteckten Kopfhörern, die auf den Multiplayer-Maps verteilt sind.

Der Reddit-User Nehefer war der erste Spieler, der auf ein Paar Kopfhörer auf der "Festung von Faw"-Karte gestoßen ist. Die Kopfhörer lassen sich einsammeln und geben dabei einen Ton ab, sonst scheint aber nichts zu passieren. Nach und nach wurden auch auf anderen Karten Kopfhörer gefunden, oft sehr versteckt und nie am selben Punkt.

Derzeit wird vermutet, dass die Kopfhörer nie lange an der gleichen Stelle sind, sondern innerhalb der Karte an verschiedenen Orten spawnen. Ebenso unklar ist, was passiert, wenn alle Kopfhörer gefunden wurden.

Was vermutet ihr, was hinter den Kopfhörern steckt?