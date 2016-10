Battlefield 1 - PS4 oder Xbox One – Welche Version ist besser?

Seit dem 21. Oktober steht Battlefield 1 für PS4, Xbox One und PC im Handel. Wer sich fragt, welche der beiden Konsolenversionen technisch besser abschneidet, findet nun die Antwort.

Von Tim Hödl |

Battlefield 1 sieht auf beiden Konsolen toll aus. Unterschiede gibt es im Detail aber trotzdem.

Im Kampf um die technisch bessere Version eines Multiplattform-Titels liegt die PS4 gegenüber der Xbox One meist vorne. Und wie eine aktuelle Analyse von Digital Foundry zeigt, scheint dies auch bei Battlefield 1 der Fall zu sein – zumindest auf den ersten Blick.

Sowohl die PS4- als auch die Xbox One-Version von Battlefield 1 setzen auf eine dynamische Auflösung. Je nachdem, wie grafisch aufwendig die dargestellte Szene ausfällt, senkt oder erhöht sich die Auflösung also, um die bestmögliche Balance zwischen flüssigem Spielgeschehen und scharfem Bild zu finden. Auf der PS4 schwankt die Auflösung zwischen etwa 1000p und 900p. Damit erreicht die PS4-Version eine höhere Auflösung als die Xbox One-Fassung, die 900p bis 720p liefert.

Wer primär auf die Bildqualität achtet, sollte also nach Möglichkeit zur PS4-Fassung von Battlefield 1 greifen. Bei der Frame-Rate sieht die Empfehlung jedoch anders aus. Beide Versionen bieten eine ähnliche Performance. Konkret bedeutet dies, dass ihr auf PS4 und Xbox One meist in 60 Bildern pro Sekunde spielt. Allerdings rutscht die Bildrate in komplexen Szenen auch mal unter die 50FPS-Marke. Und solche Frame-Drops kommen auf der PlayStation 4 offenbar häufiger vor. Die stabilere Frame-Rate bekommt ihr demnach auf der Xbox One.

Battlefield 1 erschien am 21. Oktober 2016 für PS4, Xbox One und PC. Ob sich der Kauf lohnt, entnehmt ihr unserem ersten Fazit. Zudem findet ihr hier einen Pressespiegel zu Battlefield 1 mit ersten Wertungen. Unser finaler Test zum Weltkriegs-Shooter folgt zudem auch bald.