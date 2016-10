Battlefield 1 - Wer den Weltkrieg-Shooter spielt, schaltet einen besonderen Skin für Titanfall 2 frei

Eine ganz besondere Cross-Promo-Aktion von Electronic Arts lässt alle Spieler, die in nächster Zeit Battlefield 1 einlegen, einen Skin für Titanfall 2 verdienen, der tatsächlich ganz hübsch aussieht.

Von Dom Schott |

Electronic Arts wünscht sich wirklich sehr, dass ihr beide neuen Shooter des Publishers spielt und so erhaltet ihr eine kleine Belohnung, wenn ihr in nächster Zeit sowohl Battlefield 1 als auch Titanfall 2 auf eure Festplatte packt und zumindest einen schwerbewaffneten Spaziergang auf den Servern des Weltkrieg-Shooters unternehmt: Battlefield-Spieler verdienen sich so nämlich einen Skin für ihren Titan in Titanfall 2 frei, der in den Farben des berühmten Jagdfliegers des Roten Barons gehalten ist. Ein Bild der Belohnung seht ihr hier:

Titanfall 2

Offenbar gibt es keine bestimmten Bedingungen, die erfüllt werden müssen — es reicht wohl aus, wenn ihr nur kurz in Battlefield 1 reingespielt habt.

Battlefield 1 ist bereits erschienen, Titanfall 2 hingegen wird am Freitag, den 28.10. für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht.