Berserk - Erhält Release-Datum und neuen Namen

Berserk and the Band of the Hawk lautet der neue Titel des Actionspiels. Das gab Publisher Koei Tecmo zur Tokyo Game Show bekannt - ebenso wie ein Release-Datum für den Westen.

Von Mirco Kämpfer |

Koei Tecmo kündigte Berserk, eine Videospielumsetzung zur gleichnamigen und sehr erfolgreichen (Manga-)Serie, bereits vor der E6 2016 an, doch nun gibt es einen konkreten Termin - und sogar einen neuen Namen.

Demzufolge hört das Spiel nun auf den Titel Berserk and the Band of the Hawk und erscheint am 21. Februar 2017 für PS4 und PC. Um die Xbox One macht Guts (der Held des Spiels) vorerst einen Bogen - gegenüber DualShockers gab Producer Hisashi Koinuma bekannt, dass es derzeit keine Pläne gebe, Berserk im Westen auch auf die Microsoft-Konsole zu bringen.

The Band of the Hawk bezeichnet die Kämpfer, die Guts im Manga und Anime begleiten. Offenbar hatte Koei Bedenken, dass der ursprüngliche Titel auf dem westlichen Markt nicht funktionieren würde - daher der englische, neue Name.

Das Actionspiel wird ein Spin-Off der Dynasty Warriors-Serie. Einen ersten Trailer haben wir euch oberhalb der News eingebunden.