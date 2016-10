Call of Duty: Infinite Warfare - Community-Event zur Beta: Wir laden ein!

Jetzt bewerben: Wir suchen sechs Spieler, die bei uns in der Redaktion die Beta von Call of Duty: Infinite Warfare spielen und tolle Preise gewinnen wollen!

Von Redaktion GamePro |

Zum Thema Call of Duty: Infinite Warfare ab 51,90 € bei Amazon.de Wir veranstalten ein Fun-Turnier in der Beta von Call of Duty: Infinite Warfare! Dazu werden sechs Community-Mitglieder gesucht, die zu uns in die Redaktion kommen und zeigen, was in ihnen steckt!

Es winken fantastische Preise, wie eine PlayStation 4 mit Infinite Warfare im Konsolen-Bundle, passendes Merchandise und vieles mehr - also jetzt bewerben!

Wir empfangen die Teilnehmer an unserem Community-Event zu Call of Duty: Infinite Warfare am Montag, den 24. Oktober im Büro der Redaktion in München. Kosten für die Anreise bis 30 Euro übernehmen wir (bitte Ticket/Rechnung mitbringen). Die Beta wird auf PlayStation 4 gespielt.

Ablauf

Beginn um 15:00 Uhr

Meet & Greet mit der Redaktion

Warmspielen mit der Beta

Fun-Turnier & Siegerehrung

Fragerunde & Feedback zur Beta

Ende gegen 20:00 Uhr

Jeder Teilnehmer bekommt zusätzlich von uns die Vollversion von Call of Duty: Infinite Warfare (nach Release) für die Plattform seiner Wahl! Für Verpflegung vor Ort ist selbstverständlich gesorgt. Alle Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, dass während des Events Videoaufnahmen gemacht werden.

Mindestalter für die Teilnahme ist 18 Jahre. Minderjährigen ist die Teilnahme am Event nicht gestattet. Die Preise des Turniers werden von Activision und Mad Catz zur Verfügung gestellt.

Bewerbungsschluss: Donnerstag, 20. Oktober 2016