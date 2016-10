Call of Duty: Infinite Warfare - Zweite PS4-Beta dieses Wochenende offen für alle

An der zweiten Multiplayer-Beta zu Call of Duty: Infinite Warfare dürfen dieses Wochenende auf der PS4 nicht nur Vorbesteller teilnehmen, sondern jeder Interessierte. Xbox One-Spieler sind aber weiterhin auf eine Vorbestellung angewiesen.

Call of Duty: Infinite Warfare geht dieses Wochenende in die zweite Beta-Runde

Die erste Multiplayer-Beta zu Call of Duty: Infinite Warfare ist nach einer eintägigen Verlängerung kürzlich zu Ende gegangen, doch die zweite Beta steht schon kurz bevor. Wie Publisher Activision nun auf seinem Blog verkündet hat, wird die PlayStation 4-Beta jedoch nicht nur für Vorbesteller stattfinden. Anders als bisher angegeben, wird die zweite PS4-Beta offen für alle.

Die zweite Beta-Phase beginnt diesen Freitag, den 21. Oktober, um 19:00 Uhr und läuft bis Montag, den 24. Oktober, ebenfalls um 19:00 Uhr. Welche Maps und Spiel-Modi diesmal ausprobiert werden können, das wollte Activision noch nicht verraten.

Besitzer einer Xbox One sind weiterhin auf eine Vorbestellung von Infinite Warfare angewiesen, wenn sie an der Beta teilnehmen wollen. Eine Beta für die PC-Version ist bisher nicht geplant.

Call of Duty: Infinite Warfare erscheint am 4. November für PS4, Xbox One und PC.