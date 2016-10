CoD: Modern Warfare Remastered - Weltrekord: Spieler meistert Trainingsparcours in unter 10 Sekunden

Ein Spieler hat in Call of Duty: Modern Warfare Remastered den wohl bekanntesten Trainingsparcours des Franchises in absoluter Rekordgeschwindigkeit geschafft und seine Leistung in einem Video festgehalten.

Von Dom Schott |