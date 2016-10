Call of Duty: Modern Warfare Remastered - Viel mehr als ein HD-Anstrich

In einem umfangreichen Technik-Report kommen die Kollegen von Eurogamer/Digital Foundry zu dem Ergebnis, dass uns mit Call of Duty: Modern Warfare Remastered deutlich mehr ins Haus steht, als bloß eine optische Überarbeitung des Originals von 2007.

Von Christopher Krizsak |

Call of Duty: Modern Warfare Remastered

Schenkt man diesem umfangreichen Bericht der Kollegen von Digital Foundry Glauben, ist Call of Duty: Modern Warfare Remastered deutlich mehr als lediglich ein HD-Anstrich.

Die den diversen Special Editions von Call of Duty: Infinite Warfare beigefügte Neufaulage des Originals von 2007 sei demnach so gut, dass es fast ein völlig neues Spiel sei. Neben der höheren Auflösung von 1080p biete Modern Warfare Remastered zudem völlig "neue Objekte, verbesserte Effekte und eine dynamischere Kamera in den Zwischensequenzen", weshalb die Kollegen in ihrer Analyse zu folgendem Ergebnis kommen:

So gesehen wäre es unangebracht, die neueste Version von Modern Warfare lediglich als ein Remaster zu bezeichnen, denn was wir hier geboten bekommen, ist das voll ausgebaute Remake eines Titels, der die letzte Generation von Ego-Shootern geprägt hat.

Die höhere Auflösung sei eine der größten Stärken von Modern Warfare Remastered, doch auch allgemein sei die Bildqualität beeindruckend. Nichtsdestotrotz seien die Veränderungen so dezent umgesetzt, dass das originale Design der Vorlage erhalten bleibe. Die Rechenkraft der neuen Konsolengeneration sorge aber dafür, dass nun deutlich mehr Soldaten, Fahrzeuge und Umgebungsobjekte dargestellt werden können, was letztlich der Atmosphäre des Spiels zugute komme. Auch die neuen Wettereffekte und die überarbeitete Beleuchtung helfen, die Immersion zu steigern.

Die neuen Lichteffekte von Modern Warfare Remastered tragen viel zur Stimmung bei

Darüber hinaus heben Digital Foundry die neuen Charaktermodelle sowie die verbesserte Level-Geometrie hervor, die im Verbund einen deutlich realistischeren Look erschaffen. Die neuen Shader sollen "einigermaßen dicht" an die Qualität moderner Call of Duty-Ableger wie etwa Advanced Warfare oder Black Ops 3 heranreichen.

Kurzum, Modern Warfare Remastered sieht nicht nur deutlich schicker aus als das Original, sondern bietet geradezu ein völlig neues Spielerlebnis, das sich dem Original als würdig erweist. Das lässt uns die 120 investierten Euro für die Legacy Pro Edition von Call of Duty: Infinite Warfare dann doch gleich etwas schmerzfreier verkraften.