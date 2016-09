Digimon World: Next Order - PS4-Version offiziell bestätigt, Release Anfang 2017

Eigentlich sollte Digimon World: Next Order nur in Japan für die PS Vita erscheinen, jetzt kommt das Rollenspiel aber auch nachträglich in den Westen. Anfang 2017 ist eine PS4-Umsetzung des Digimon-Abenteuers geplant.

Von Hannes Rossow |