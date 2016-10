EVE Valkyrie - Imposante Multiplayer-Schlachten im Kurztest

EVE Valkyrie ist einer der besten Launch-Titel für PSVR. Was euch im All erwartet, erfahrt ihr in unserem Kurztest.

Von Markus Schwerdtel |

EVE: Valkyrie bietet imposante Raumschlachten

Keine Angst, EVE Valkyrie teilt sich mit dem ultrakomplexen MMO EVE Online lediglich das Universum und damit Teile der Hintergrundgeschichte um geklonte Weltraumpiloten, die immer wieder in die Schlacht ziehen. Genau das machen wir und klemmen uns hinter die Steuerknüppel, um Multiplayer-Gefechte zu überstehen.

Am Anfang steht jedoch erst mal ein Singleplayer-Tutorial, das sehr gut zeigt, wie sehr das Genre der Weltraumspiele von Virtual Reality profitieren kann. Wenn man per Katapultstart ins All geschossen wird, an einem riesigen Träger vorbei fliegt und einfach per Kopfbewegung den Giganten von vorne bis hinten bestaunen kann, ist das einfach wahnsinnig imposant. Das ändert sich auch in den eigentlichen Gefechten nicht, in denen wir mit drei Raumschifftypen (Jäger, Support, Heavy) den menschlichen Gegnern einheizen. Allerdings erst, nachdem wir die Funktionsweise aller Waffen und Spezialattacken herausgefunden haben, erklärt wird nämlich zu wenig.

Auch wenn die Schlachten mit 16 Raumern chaotisch wirken, haben nur abgestimmt spielende Teams eine Chance. Mal ballert man einem Kollegen einen feindlichen Verfolger vom Heck, mal repariert man als Unterstützer das Schiff eines Kameraden. Und wer in den Eroberungs-Modi das große Mutterschiff ausschalten will, muss ohnehin mit der ganzen Mannschaft zusammenarbeiten.

Also alles super im All? Nicht ganz, denn die Levelaufstiege (und damit das Aufrüsten der Schiffe) ziehen sich zu sehr. Da stört es umso mehr, dass man sich bei einem Vollpreistitel per Echtgeld Erfahrungs-Boosts kaufen kann.

Fazit