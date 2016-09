Final Fantasy 15 - Der gigantische Retro-Soundtrack aus dem Autoradio

Mit Final Fantasy 15 wollen die Entwickler nicht nur die Zukunft der traditionsreichen Reihe ausloten, auch der Geist der Vorgänger soll im Spiel spürbar sein und der gigantische Soundtrack erfüllt diese Aufgabe perfekt.

Von Hannes Rossow |

Die langen Autofahrten in Final Fantasy 15 werden musikalisch untermalt

Zu den bekanntesten Features, mit denen Final Fantasy 15 beworben wird, gehört sicherlich der schwarze Familienwagen, mit dem Noctis und Co. durch die Spielwelt düsen und sich so das Leben leichter machen. Und wie es sich für einen Roadtrip gehört, wird auch das Autoradio des Wagens im Spiel zum Einsatz kommen. Und was könnten die Helden aus Final Fantasy 15 wohl lieber hören wollen, als eine lächerlich umfangreiche Soundtrack-Sammlung fast aller Final Fantasy-Ableger?

Mehr: Final Fantasy 15 - Director erklärt, warum das JRPG plötzlich linear wird

Auf der Seite Final Fantasy World wurden nun alle Stücke zusammengetragen, die wir in Final Fantasy 15 hören können, wenn wir das Autoradio einschalten. Alle Hauptableger und sogar ein paar Spin-off-Titel sind in dem riesigen Aufgebot vertreten. Ich würde euch gern die komplette Liste in diesen Artikel packen, befürchte aber, dass dann jegliche Übersicht verloren geht, daher verweise ich euch auf diese wirklich lange, lange Auflistung.

Zwar ist vom NES-Debüt über die PlayStation-Ära bis zu Final Fantasy XIV: A Realm Reborn alles vertreten, manche Musikstücke müssen aber erst in Ingame-Geschäften gekauft und somit freigeschalten werden.

Was fehlt euch auf der Liste?