Here They Lie - Die albtraumhafte VR-Schnitzeljagd im Kurztest

Here They Lie ist nichts für schwache Nerven — und bietet eine der spannendsten VR-Erfahrungen, die das Horror-Genre derzeit auf den Monitor zaubern kann.

Von Dom Schott |

Wir gegen eine unheimliche Stadt, deren besessene Bewohner uns nicht nur Rätsel aufgeben, sondern auch den Angstschweiß über die Stirn jagen: So einen Horror erlebten wir zuletzt in Silent Hill, doch Here They Lie schickt sich an, das schwere Erbe anzutreten. Wir sind gefangen in einer riesigen Stadt, deren grauen Hausfassaden und steil aufragenden Gassen alles andere als einladend wirken. Hier müssen wir herausfinden, welches Geheimnis diese Ortschaft umgibt und entlang dieser Schnitzeljagd nach neuen Hinweisen bedrängen uns immer wieder die unterschiedlichsten Kreaturen und Wesen, die uns nur ungern in ihrer Stadt dulden.

Here They Lie ist einer dieser Walking Simulatoren, die ihr volles Potenzial erst entfalten, sobald ihr selbst Hand angelegt habt: Rein spielerisch wird euch dieses Erlebnis nicht großartig herausfordern, doch euer Magen wird zumindest in den ersten Minuten mit der ungewöhnlichen Situation kämpfen müssen, dass ihr euch in der Spielwelt mit Hilfe des Controllers frei bewegt, euer Körper allerdings in der Realität am selben Platz stehen oder sitzen bleibt. Ist dieses unangenehme Gefühl allerdings erst einmal überwunden, stehen euch bis zu zwei Stunden voller Paranoia und Gänsehaut bevor!

Fazit