How We Soar - Fliegen wie Harry Potter auf einem Hippogreif

Das PS4 VR-Spiel How We Soar macht den Kindheitstraum vom Fliegen wahr: Wir steuern einen Phönix durch eine märchenhafte Traumwelt. Dabei bewundern wir nicht nur die hübsche Aussicht, sondern gehen auch dem Geheimnis eines rätselhaften Autors auf den Grund.

Von Klara Linde |

In How We Soar bereisen wir auf dem Rücken eines Phönixes den Himmel einer malerischen Welt.

Mit How We Soar können wir uns den Traum vom Fliegen erfüllen – zumindest in der virtuellen Realität. Der britische Entwickler Penny Black Studios will Spielern dabei eine besondere Erfahrung vermitteln: Das VR-Spiel auf Basis der Unreal Engine 4 soll sich anfühlen, als wäre man Harry Potter, der zum ersten Mal auf einem Hippogreif durch die Luft fliegt.

Wir gleiten auf dem Rücken eines riesigen Phönix durch eine Traumwelt in Papercraft-Optik. Ein erster Trailer zu How We Soar zeigt bereits den eindrucksvollen Phantasievogel und die malerische Welt, durch die wir ihn steuern.

Was erstmal nach einem gemächlich Flug aussieht, soll im Spielverlauf an Fahrt gewinnen: Der DualShock 4 Controller dient uns als unsichtbarer Zügel, während wir selbst bestimmen, wie rasant oder gemächlich unser Flug ausfällt.

Jeder Level, den wir durchfliegen, steht für die Erinnerung eines Autors. Zunächst finden wir unsere Umgebung seltsam verzerrt und zerrissen vor. Die beschädigte Umwelt reagiert allerdings auf unsere Anwesenheit, entknotet sich zunehmend um uns herum und formt eine neue, strukturiertere Landschaft.

Haben wir einen Abschnitt der Welt wiederhergestellt, enthüllt sich uns eine Erinnerungs-Sequenz des Schriftstellers. Auf diese Weise erfahren wir Stück für Stück mehr von dessen rätselhafter Lebensgeschichte.

How We Soar soll noch 2016 exklusiv für die PlayStation VR erscheinen.