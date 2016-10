NBA 2K17 - Original Spielball und Legend Editions gewinnen

Wer sich mit der Geschichte des Basketballs auskennt, hat jetzt die Chance, eine von zwei Legend Editions von NBA 2K17 abzustauben! Außerdem wartet ein Originalball der NBA auf seinen neuen Besitzer!

Von Jochen Redinger |

»NBA 2K17 ist das aktuell beste Basketballspiel, das wie zuvor mit seinem gewaltigen Umfang, einer über Jahre gereiften und perfektionierten Spielmechanik, erstklassiger Technik und vor allem viel Liebe zum Basketball punktet.«

Der Einstieg in unseren Test zu NBA 2K17 zeigt, dass wir über das Spiel selbst eigentlich nichts mehr sagen müssen. Wer auf Sportspiele im Allgemeinen und virtuellen Basketball im Speziellen steht, kann mit dem jüngsten Spross der NBA 2K-Reihe nichts falsch machen.

Anders sieht das in unserem Quiz aus, denn die Antworten auf unsere sieben kniffligen Fragen sind nicht so offensichtlich und erfordern etwas Recherche. Dafür winkt mit etwas Glück am Ende jeweils eine Basecap sowie eine von zwei Legend-Editions von NBA 2K17, einmal für die PS4, einmal für die Xbox One. Für einen von beiden Gewinnern gibt's außerdem einen echten NBA-Ball obendrauf!

Das steckt in der Legend Edition

Limited Edition Kobe Poster

Black Mamba Controller Skin

2 Panini Kobe Sammelkarten

30.000 virtuelle Währung

digitales MyTEAM Bundle + (inklusive 3 Packs mit garantierter Kobe Free Agent Karte)

digitale 2K Kobe XI Schuhe

digitales Kobe #8 Mitchell & Ness Jersey

digitaler Kobe Hoodie

Zum Quiz der Woche: Basketball-Profi oder Balljunge?

Teilnahmeschluss ist der 21. Oktober.