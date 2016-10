Overwatch - Fans vermuten neues Easter Egg, Blizzard sagt: »Nein.«

Der neue Spielmodus »Junkensteins Rache« verbirgt ein neues Easter Egg — das zumindest glaubten bisher die Fans. Nun aber meldete sich Blizzard zu Wort: Die Spieler seien mit ihren Vermutungen auf dem Holzweg.

Von Dom Schott |

Die Chancen stehen durchaus gut, dass ihr die letzten Stunden vor dem PC oder der Konsole damit verbracht habt, auf virtuelle Krähen zu schießen: Wie kürzlich noch zahlreiche Overwatch-Spieler felsenfest behaupteten, soll sich ein Easter Egg in dem neuen Spielmodus »Junkensteins Rache« verbergen. Einige Schützen stellten nämlich fest, dass die Krähen in diesem Level ein eigenartiges Geräusch von sich geben, sobald ihr sie mit Projektilen beharkt. Bevor die ersten großen Theorien allerdings ihren Weg ins Internet finden konnten, reagierte Blizzard und teilte ganz offiziell mit: Nein, die Krähen sind kein Easter Egg.

Doch das scheint die Detektive der Overwatch-Community nicht zu entmutigen, sondern nur in eine neue Richtung zu lenken, denn die Betonung der Krähen in Blizzards Statement sei sehr auffällig. Nun wird an einer anderen Stelle des Spielmodus ein Geheimnis vermutet. So faszinierend die Spurensuche dieser Spieler auch ist — durch die neusten Ereignisse hat die Arbeit dieser Detektive einen bitteren Beigeschmack bekommen.

Aber Achtung: Selbst ohne Easter Eggs ist der neue Spielmodus enorm unterhaltsam. Hier könnt ihr nachlesen, warum ihr zumindest eine Runde lang »Junkensteins Rache« ausprobieren solltet.