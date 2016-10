Overwatch - Blizzard will die Helden stark überarbeiten

Auf Overwatch-Spieler kommen zahlreiche Änderungen zu

Blizzard Entertainment plant, gehörige Änderungen an den Helden von Overwatch vorzunehmen. Wie Lead Designer Geoff Goodman im offiziellen Forum bekanntgab, werden die Maßnahmen zunächst ausgiebig auf dem Public Test Realm erprobt, da diese diesmal deutlich stärker als bisher ins Spiel eingreifen werden:

Dieses Mal wird das PTR vermutlich etwas länger online sein, also nutzen wir die Gelegenheit, einige signifikantere Änderungen an den Helden vorzunehmen. [...] Die PTR-Änderungen, die ihr zu Gesicht bekommt, werden es wohl nicht ohne Änderungen durch die PTR-Phase schaffen - im Gegensatz zu früheren Testläufen. Wir wollen einige Dinge ausprobieren und sehen, was Spaß macht und funktioniert. Auch wollen wir schneller variieren. Auf diese Weise können wir euch noch früher in den Prozess einbinden.