Red Dead Redemption 2 - Analysten rechnen mit mindestens 15 Millionen verkauften Exemplaren

Die Analysten von Cowen and Company gehen davon aus, dass sich Red Dead Redemption 2 mindestens 15 Millionen Mal verkaufen wird - und somit den Vorgänger deutlich übertreffen dürfte

Analysten gehen von mindestens 15 Millionen verkauften von Red Dead Redemption 2 aus.

Red Dead Redemption 2 wird ein großer Verkaufsschlager. Das sagen zumindest die Analysten der Marktforschungsfirma Cowen and Company voraus.

In einer ersten Prognose (via Gamespot) gehen die Analysten davon aus, dass sich das Western-Actionspiel mindestens 15 Millionen Mal verkaufen wird. Nach eigenen Angaben handelt es sich dabei sogar noch um eine relativ zurückhaltende Prognose, so dass die Verkaufszahlen auch deutlich höher ausfallen können. Das hängt unter anderem auch davon ab, ob Red Dead Redemption 2 eventuell doch noch für den PC erscheinen wird. Eine Petition für eine PC-Version gibt es zumindest bereits.

Der direkte Vorgänger Red Dead Redemption war ebenfalls sehr erfolgreich und hat es bis August 2015 auf zirka 14 Millionen verkaufte Exemplare gebracht (via IGN). Das ebenfalls von Rockstar Games entwickelte Grand Theft Auto 5 konnte Mitte dieses Jahres die Marke von 65 Millionen an den Handel ausgelieferte Einheiten knacken.