Red Dead Redemption 2 - Rockstar & PlayStation kündigen Partnerschaft an

Wer Red Dead Redemption 2 auf der PS4 spielen will, darf sich freuen. Denn die Entwickler von Rockstar Games und PlayStation arbeiten eng zusammen.

Von Hannes Rossow |

Falls ihr den ersten Trailer zu Red Dead Redemption 2 schon gesehen habt, dürft ihr euch nun über die zusätzliche Information freuen, dass die Szenen von einer PS4-Version stammen. Wie der offizielle PlayStation.Blog nämlich bekannt gegeben hat, gibt es zwischen PlayStation und Rockstar eine Partnerschaft, die Red Dead-Fans mit einer PS4 Vorteile verschafft.

Zum einen wird Red Dead Redemption 2 von der vollen Leistung der PS4 profitieren, was in meinen Ohren nach einer PS4 Pro-Unterstützung klingt, die den Wilden Westen noch etwas schicker machen wird. Außerdem werden PS4-Spieler als erstes Zugang zu »ausgewählten« Online-Inhalten von Red Dead Redemption 2 erhalten. Take-Two hat sich gerade erst die Domain zu Red Dead Online gesichert, was auf eine Wildwest-Variante von GTA Online schließen lässt.

Der Vorgänger, Red Dead Redemption, wird übrigens auch via PlayStation Now verfügbar sein. Doch noch ist der Streaming-Dienst nicht in Deutschland nutzbar.

Was haltet ihr von diesem Deal?