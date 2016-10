Resident Evil 7 - Erhascht einen Blick auf die Survival-Mechaniken

In zwei neuen Videos aus der Reihe »The World of Resident Evil 7« gewährt uns Capcom einen Einblick in die Survival-Mechaniken des Spiels. Wie bereits in den Vorgängern fällt dem Crafting wieder eine besondere Rolle zu.

Von Christopher Krizsak |