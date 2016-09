Rocket League: Rumble-Modus - Das Witzigste, was ich seit langem gespielt habe

Mirco spielt Rocket League regelmäßig, denn der Rennspiel-Fußball-Mix ist für ihn der ideale Absacker nach dem Feierabend. Doch der neue Rumble-Modus sprengt alles.

Von Mirco Kämpfer |

Als ich Anfang August den Trailer zum neuen Rumble-Modus von Rocket League sah, dachte ich: »Wie abgefahren ist das denn?!« Doch zu diesem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, WIE abgefahren der neue Spielmodus wirklich ist - bis ich ihn gestern ausprobiert habe.

Es ist der Wahnsinn.

Im Rumble-Modus erhalten alle Spieler zehn Sekunden nach Anpfiff ein zufälliges Power-Up. Das kann ein Boxhandschuh sein, um die Murmel ins Gegnertor zu pfeffern, oder ihr friert den Ball per Eiszauber ein, rammt einen Kontrahenten mit einer Sprungfeder weg oder beschwört einen Tornado.

Insgesamt gibt's elf unterschiedliche »Superkräfte«. Statt wie in Mario Kart 8 die Extras in der Arena einzusammeln, erhaltet ihr nach dem Einsatz eines Upgrades automatisch ein zufälliges neues, was für eine Menge Chaos auf dem Rasen sorgt - aber auch für jede Menge Schadenfreude und Erstaunen.

Mit dem Sprungfeder-Stiefel eins vor die Motorhaube - der Rumble-Modus ist chaotisch, aber auch irre witzig.

Ich habe in zwei Stunden so viele aberwitzige Situationen erlebt, dass ich sie nebenbei in mein Handy diktieren musste, um sie nicht zu vergessen.

Der Ball fliegt in einer idealen Bogenlampe über das gegnerische Tor, doch ein Kontrahent friert ihn mit dem Eiszauber ein. Nun hängt die Frostkugel exakt über dem Tor fest und jeder versucht mit wilden Flips und Salti, ihn aus der Gefahrenzone zu kicken - oder eben im Tor zu versenken. Lange Rede, kurzer Sinn: 1:0 für mein Team.

Ich liefere mit dem Power-Schlag (Ball wird extra schnell davonkatapultiert) einen super Pass vor das Gegnertor, doch ein feindlicher Wirbelsturm lenkt die Flugbahn des Balles ab. In letzter Sekunde zünde ich den Saugnapf, um den verloren geglaubten Schuss doch noch in einen Treffer zu verwandeln.

Ich stehe als Keeper im Tor, der Ball kullert direkt auf mich zu. Obendrein brettert ein Gegner in meine Richtung. Ich aktiviere den Teleport, tausche mit dem Stürmer den Platz - und versenke somit aus Versehen die Kugel im eigenen Tor.

Alle Gegner sind abgelenkt, brausen irgendwo am Arena-Rand herum. Mit den Stacheln spieße ich den Ball auf, booste gemütlich ins Gegnertor und freue mich schon, als mich ein Gegner per Sprungfeder wegrammt.

Es gibt so unheimlich viele Möglichkeiten, die immer wieder zu einem anderen Spielerlebnis führen. Dabei läuft alles so schnell und plötzlich ab, dass ich häufig erst im Zeitlupen-Replay bei einem Tortreffer rekapitulieren kann, was überhaupt passiert ist. Das ist verwirrend, aber mein Gott, der Rumble-Modus ist kein Turniermodus - hier geht es um die pure Freude am Chaos.

Da so etwas in Textform aber nicht gut zu vermitteln ist, solltet ihr euch unbedingt den Trailer (oben eingebunden) ansehen und den Rumble-Modus selbst ausprobieren.

Mit den Stacheln könnt ihr den Ball einfach aufspießen. Super für Abwehr-Aktionen oder um den Ball ins Tor zu tragen.

Hier alle Power-Ups im Überblick