Was zockt ihr am Wochenende? - Wir verraten euch unsere Empfehlungen. Was sind eure?

Die Woche war zwar kurz, trotzdem haben wir uns das Wochenende verdient. Wir verraten euch, welchen Spielen wir uns hingeben und dasselbe möchten wir auch von euch wissen.

Von Hannes Rossow |

Rocket League

Gerade einmal den ersten Kaffee getrunken und schon ist wieder Wochenende, das muss gefeiert werden! Auch dieses Mal werden wir uns wieder daheim einschließen und die Titel spielen, die uns gerade am stärksten unter den Nägeln brennen.

Eigentlich sollte ich ehrlich sein und sagen, dass ich frei zwischen Dragon Quest Builders und Destiny: Rise of Iron wechseln werde. Aber die beiden Titel hatte ich in den letzten Wochen schon genannt und daher führe ich mit Rocket League einen Evergreen an, den ich fast täglich vor dem Einschlafen spiele. Nichts lässt mich tiefer schlummern als Raketenautos mit lustigen Hüten.

Dom hält sich brav an den Releaseplan und verbringt das Wochenende mit Mafia III, auch Tim wird die nächsten Tage durch New Bordeaux streifen und seinen Test zu Mafia III vorbereiten, den ihr Anfang nächster Woche dann mit Wertung bei uns lesen könnt. Mirco zieht sich da lieber aus der Affäre und schnuppert in die Closed Beta zu Dragon Ball: Xenoverse 2 rein. Wer hier übrigens noch PS4-Zugänge sucht, darf sich freuen, denn wir verlosen Beta-Keys.

Jetzt seid ihr dran, was zockt ihr?