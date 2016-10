Star Wars: Battlefront - Ultimate Edition inklusive aller DLCs für PS4 & Xbox One angekündigt

Nach rund einem Jahr in den Läden erscheint nun im November für Star Wars: Battlefront eine Ultimate Edition, die unter anderem alle bisher erschienenen DLCs beinhaltet. Das Angebot ist exklusiv für die Konsolen PS4 und Xbox One.

Von Dom Schott |

Star Wars-Fans, die sich bisher in Geduld geübt haben, werden im Winter diesen Jahres endlich belohnt: Nachdem für den Franchise-Shooter Star Wars: Battlefront seit Release im November 2015 bis zum heutigen Tag ganze drei DLCs (Outer Rim, Bespin, Todesstern) erschienen sind, veröffentlicht EA nun am 18. November für PS4 und Xbox One eine Ultimate Edition, die das Hauptspiel samt all dieser Erweiterungen beinhaltet. Doch damit nicht genug: Wie es in einem offiziellen Blogpost heißt, werden auch alle noch geplanten DLCs, namentlich das VR-Spiel »X-Wing: VR Mission« sowie die »Rogue One: Scarif«-Erweiterung, in der Ultimate Edition beinhaltet sein.

Damit umfasst die Ultimate Edition rund 30 Karten, 14 Helden und 14 Spielmodi. Ein verlockendes Angebot, nur bleibt nun noch die Frage: Taugt Star Wars: Battlefront überhaupt?

Um eine Antwort darauf zu erhalten, empfehle ich euch einerseits den ausführlichen Test von Kollege Johannes zu lesen oder meinem Senf dazu zu glauben: Ich habe seit Release zwischen 20 und 30 Spielstunden auf den Scifi-Schlachtfeldern versenkt, was zunächst nach einer hohen Zahl klingt, im Vergleich zu meinen sonstigen Shooter-Zeitinvestitionen aber recht wenig ist. Das liegt vor allem daran, dass Star Wars: Battlefront zwar unglaublich schön aussieht, klingt und das Feeling dieses berühmten Universums wunderbar einfängt - doch die spielerische Tiefe beläuft sich nur auf wenige Zentimeter. Das ist sicherlich grundsätzlich nichts schlechtes, hat mir persönlich aber nicht gereicht, um auch noch ein Jahr später mit dem Titel Spaß haben zu können.

Wir haben EA kontaktiert und nach dem offiziellen Verkaufspreis der Ultimate Edition in Deutschland gefragt, bisher aber noch keine Antwort erhalten. Sobald wir Rückmeldung erhalten haben, findet ihr die Info an dieser Stelle.

Die Star Wars: Battlefront Ultimate Edition erscheint am 18. November exklusiv für PS4 und Xbox One - werdet ihr zuschlagen?