The Witcher 3 - Entwickler planen keinen PS4 Pro-Patch für das RPG

Wie hübsch The Witcher 3 inklusive HDR-Unterstützung aussehen würde, werden wir wohl nie erfahren.

Nach der Enthüllung der PS4 Pro und der Ankündigung, das auch bereits erschienene Spiele mit einem entsprechenden Patch nachträglich von den technischen Möglichkeiten der Konsole profitieren können, meldeten sich immer wieder Entwickler zu Wort, die ihre Spiele aufrüsten wollen. Offenbar gehört The Witcher 3: Wilde Jagd aber nicht dazu.

Mehr: PS4 Pro - »Großteil« der Spiele bietet keine native 4K-Auflösung

Ein Reddit-User hat bei den Entwickler von CD Projekt RED nachgefragt, ob denn auch für The Witcher 3 ein PS4 Pro-Patch geplant sei. In der Antwort wurde eine Absage erteilt und erklärt, dass die Prioritäten derzeit woanders lägen.

Unsere Teams arbeiten momentan sehr hart an kommenden Projekten wie Gwent: The Witcher Card Game und Cyberpunk 2077. Wir wollen uns vollständig auf die Arbeit an diesen Projekten konzentrieren.