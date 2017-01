100-Spieler-Schlachten in Days of War? - Video: Roadmap-Ausblick zum Weltkriegs-Shooter

Sonntag, 29. Januar 2017 um 14:38

Wie geht es 2017 mit dem Weltkriegs-Shooter Days of War weiter. Nach dem Early-Access-Release am 26.1. haben die Entwickler nämlich noch jede Menge Pläne für ihr Spiel und wollen bis zum Release später im Jahr noch neue Inhalte liefern. Unter anderem will man Schlachten mit bis zu 100 Spielern testen, derzeit gibt es maximal 32 Spieler.

Was taugt die Early-Access-Version? Gameplay-Check zu Days of War

Was uns bei Days of War 2017 also noch erwartet, erklärt Johannes Rohe im Video mit Christian Schneider und zeigt dabei auch Gameplay von der Omaha-Beach-Map aus der aktuellen Early-Access-Verison von Days of War.

Days of War ist als Early-Access-Version für 25 Euro bei Steam für PC-Spieler verfügbar. Die Release-Version soll auch für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht werden. Einen genauen Termin für den Release gibt es aber noch nicht.