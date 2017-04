14 Dinge, die ihr nicht über Skyrim wusstet - Video: Was verbindet Mario und Skyrim?

Dienstag, 04. April 2017 um 17:37

Wir zeigen 14 wissenswerte und interessante Hintergrund-Fakten rund um den Rollenspiel-Dauerbrenner Skyrim aus dem Hause Bethesda.

The Elder Scrolls V: Skyrim erschien ursprünglich am 11. Oktober 2011 für PC, Xbox 360 und PS3, wurde aber im Jahre 2016 als Special Edition mit verbesserter Grafik noch einmal neu veröffentlicht und ist seitdem ebenfalls für Xbox One und Playstation 4 verfügbar. Außerdem soll es als eines der ersten großen Dritthersteller-Triple-A-Spiele auch für die Nintendo Switch erscheinen.

