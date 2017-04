8 legendäre Multiplayer-Maps - Video: Unvergessene Schlachtfelder

Samstag, 01. April 2017 um 16:00

Jeder Multiplayer-Fan wird sie noch kennen: Die legendärsten Multiplayer-Maps aller Zeiten. Von Halo, über Counter-Strike, bis hin zu Unreal Tournament. Jede dieser Maps hat es aus einem bestimmten Grund verdient, in dieser Liste zu stehen. Wir zeigen unsere Top 8 und erklären, warum uns gerade diese Maps in Erinnerung geblieben sind. Wie immer freuen wir uns über Feedback und weitere Ergänzungen in der Kommentaren.

