Absolver - Launch-Trailer zum Fighting Game zeigt actiongeladene Keilereien

Dienstag, 29. August 2017 um 11:45

Entwickler Devolver Digital hat den Launch-Trailer für das Fighting Game Absolver veröffentlicht, der einen ersten Einblick in die Nahkämpfe des Spiels gibt. In Absolver übernimmt man die Rolle eines sogenannten Prospects, dessen es Ziel es ist, sich einer Spezialeinheit anzuschließen, die die Weltordnung wieder herstellen möchte. Dafür muss man allerdings erst mal einen Kampfstil lernen und insbesondere auch meistern, denn ohne Selbstverteidigung ist man in der Welt von Absolver ziemlich aufgeschmissen.

Anschließend wird man in einer offenen Spielwelt ausgesetzt, in der man entweder auf KI-Kontrahenten oder alternativ im PvP-Modus auf menschliche Gegner trifft. Nach und nach lernt man neue Kampfstile und Attacke, bekommt Waffen in die Hände und Zugriff auf stärkere Rüstungen. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, eigene Angriffsmuster zu erstellen, um sich seinen eigenen individuellen Kampfstil zusammenzustellen.

Absolver ist seit dem 29. August 2017 für PS4 und den PC erhältlich, eine Xbox One-Fassung soll später folgen.