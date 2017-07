Absolver - Trailer zeigt Waffen & Kräfte im Martial-Arts-RPG, Inhalte der Collector's Edition

Mittwoch, 19. Juli 2017 um 12:05

Der Gameplay-Trailer zu Absolver stellt die Spezialattacken und Waffen im Martial-Arts-RPG vor, die durch die sogenannten Tension Shards aktiviert werden können. Hat man genug Energie gesammelt, lassen sich mächtige Angriffe auslösen oder Waffen ziehen, die im Duell über Sieg oder Niederlage entscheiden können.

Beim Einsatz von Waffen ist jedoch Vorsicht geboten: Klingen oder Stäbe können nicht zur zerbrechen, sondern auch durch Entwaffnungsangriffe zu Boden fallen. Dann kann sie auch der Gegner aufheben und einsetzen.

Außerdem kündigt der Entwickler Sloclap und Publisher Devolver Digital vor dem Release von Absolver am 29. August 2017 ein Preorder-Angebot mit 10 Prozent Rabatt auf den Verkaufspreis von 30 Euro und einigen digitalen Extras an. Absolver erscheint für PS4 und bei Steam und GOG für PC.

Neben einer Standard- und einer Deluxe-Edition gibt es dann noch eine streng limitierte Collector’s Edition von Special Reserve Games für rund 80 Euro inklusive Versand. Die CE enthält neben dem Spiel auf Disc und als Download-Code eine sehr detaillierte und tragbare Prospect-Maske aus dem Spiel samt Display-Aufsteller und ein 52-seitiges Artbook.

In Absolver schlüpft der Spieler in die Rolle eines maskierten Kampfsportlers (Prospects) und muss sich in packenden Keilereien gegen andere Spieler (PvP) oder gegen die KI (PvE) behaupten. Nach und nach werden neue Combos und Skills freigeschaltet, woraus jeder einen individuellen Kampfstil zusammenstellen kann.

