Ace Combat 7 - Story-Trailer zum Flugzeug-Actionspiel

Dienstag, 22. August 2017 um 15:27

Bandai Namco hat zur Gamescom 2017 einen Story-Trailer für die actionreiche Flugsimulation Ace Combat 7: Skies Unknown veröffentlicht. Der heißt "Erusea strikes back" und zeigt dramatische Szenen aus der Kampagne.

Handlung und Setting wurden aus Ace Combat 4, 5, Zero und 6 übernommen: Die Osean Federation hat in der Geschichte die Hoheitsgebiete von Erusea nicht beachtet und einen Weltraum-Lift auf deren Gebiet errichtet, was für Anspannungen sorgt. Prinzessin Rosa Cossette D'Elise von Erusea ruft den Kampf aus und die Osean Federation schickt ihre besten Kampfpiloten gegen das Königreich. Die Auseinandersetzungen im Spiel finden in futuristischen Kampfjets statt.

Ein ungewöhnliches Szenario für eine Flugzeug-Actionspiel, die sonst gerne auf historischen Kontext setzen. Als Neuling muss man aber trotzdem keine Verwirrung fürchten, die die Geschichte von Ace Combat 7 unabhängig erzählt wird. Neben dem Einzelspieler-Modus kommt auch noch ein Multiplayer. Der neue Teil wird VR-Unterstützung erhalten und 2018 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen.