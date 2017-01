Ace Combat 7 - Trailer mit Spielszenen zeigt fotorealistische Optik

Donnerstag, 26. Januar 2017 um 17:36

In Ace Combat 7 nehmen Hobby-Piloten einmal mehr Platz in den Cockpits realistischer und futuristischer Kampfjets. Nachdem der neueste Ableger der Flug-Actionserie vor einiger Zeit bereits für die PlayStation 4 angekündigt wurde, ist nun klar: Auch die Xbox One und der PC werden versorgt. Noch offen bleibt jedoch, ob neben PlayStation VR auch weitere Virtual-Reality-Headsets unterstützt werden.

Ace Combat 7 wartet erneut mit einer eigenen Story-Kampagne auf, bietet aber auch einen Online-Mehrspieler-Modus. Als technisches Grundgerüst dient die mächtige Unreal Engine 4. Für Himmel und Wolken zeichnet die trueSKY-Technologie verantwortlich - Rennspiel-Fans kennen sie möglicherweise aus DriveClub.

Das hier gezeigte Video ist übrigens eine erweiterte Version des bereits im Dezember 2016 veröffentlichten PSX-Trailers zum Spiel.

