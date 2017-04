Agents of Mayhem - Actionreicher Trailer bestätigt Release im August 2017

Montag, 03. April 2017 um 17:30

Nach einer längeren Pause melden sich die Entwickler von Volition Games mit einem neuen Trailer zu Agents of Mayhem zurück. Nachdem das neue Spiel der Saint's Row-Macher zwischenzeitlich auf unbestimmte Zeit verschoben wurde, gibt es nun ein neues Release-Datum. Demzufolge soll der Titel am 18. August 2017 für PS4, Xbox One und PC erscheinen.

Der neue Trailer zeigt ein paar kurze Gameplay-Szenen und gewährt euch außerdem einen Eindruck von der deutschen Synchronisation. In Agents of Mayhem könnt ihr jederzeit zwischen drei zuvor ausgewählten Superagenten wechseln. Jeder Agent spielt sich dabei anders und verfügt über individuelle Spezialfähigkeiten und Fortbewegungsmöglichkeiten. Kai von der GamePro hat Agents of Mayhem bereits spielen können - seine ausführliche Preview zum abgedrehten Actiontitel lest ihr hier.