Agents of Mayhem - E3-Trailer: Johnny Gat kommt für Vorbesteller und Erstkäufer zurück

Freitag, 09. Juni 2017 um 00:28

Damit die Spieler Agents of Mayhem bis zum geplanten Release am 18. August vorbestellen, lockt der Publisher Deep Silver mit einem alten Bekannten aus der Saints-Row-Serie als Belohnung. Johnny Gat wird allen Steam-Vorbestellern und Käufern der Day One Edition genannten Erstauflage des Open-World-Actionspiels (auf allen Systemen) als 13 spielbarer Held zur Auswahl stehen.

Neben Gat als Helden gibt es laut offizieller Beschreibung noch ein paar exklusive Heldenmissionen, sowie ein persönliches Fahrzeug, Charakter- und Waffenskins. Gesprochen wird Gat wieder von Daniel Dae Kim Johnny.

Dass der totgeglaubte Johnny überhaupt in der Welt von Agents of Mayhem auftauchen kann, hat er dem Saints Row 4-Ableger Gat out of Hell zu verdanken.

Der Trailer zeigt Gat in Aktion und wir bekommen auch sein Auto zu sehen, unterlegt sind die Ingame-Szenen mit der auf den Helden zugeschnittenen Version des Queen-Klassikers Flash. Am Ende des Videos sind auch die Vorbesteller-Skins für andere Helden zu sehen, die Teil des Legal Action Pending-DLCs sind und auch für Vorabkäufer der Download-Version auf Steam enthalten ist.

Andere Vorbesteller-Option

Wer die nicht-digitale Version von Agents of Mayhem vorbestellt, bekommt übrigens einen anderen 13. Helden namens Lazarus, eine Mischung aus Frau und Maschine.

Agents of Mayhem soll für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht werden.

Angespielt-Fazit: Wir haben Agents of Mayhem ausprobiert und waren noch nicht richtig überzeugt