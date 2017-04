Agents of Mayhem - »Fies gegen Böse«-Trailer verrät Release-Termin

Montag, 03. April 2017 um 17:53

Am 18. August 2017 erscheint Agents of Mayhem, das neueste Open-World-Spiel der Saints-Row-4-Macher Volition.

Diese Info stammt aus dem neuen »Fies gegen Böse«-Trailer, in dem die titelgebende Heldentruppe, die Agents of Mayhem, im Kampf gegen die böse Verbrechensorgansiation LEGION die südkoreanische Hauptstadt Seoul in Schutt und Asche legt.

Im Spiel übernehmen wir dabei die Kontrolle über ein Heldentrio, in dem wir jederzeit zwischen den Charakteren wechseln können. Insgesamt gibt es 12 verschiedene Kämpfer mit den unterschiedlichsten Skill-Sets, Waffen und jeweils sehr eigenem Sinn für Humor.

Denn der Shooter ist im gleichen Universum wie die Saints-Row-Spiele angelegt, dementsprechend wird nicht mit normalen Methoden gekämpft, sondern mit haufenweise coolen Posen und lässigen Sprüchen.

Unsere Preview zu Agents of Mayhem: Programmiertes Chaos