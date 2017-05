Agents of Mayhem - Knight-Rider-Trailer mit David Hasselhoff

Dienstag, 30. Mai 2017 um 18:01

Ein neuer Trailer zu Agents of Mayhem vom Entwicklerstudio Voilition gibt einen guten Eindruck vom Humor des kommenden Actionspiels - und von der Stimme von David Hasselhoff. Niemand geringerer stellt im Video im Stil einer 80er-Jahre-Fernsehserie einige spielbare Charaktere und ihre Spezialfähigkeiten sowie ihre durchgeknallten Widersacher vor.

Im Third-Person-Shooter Agents of Mayhem lenken wir eine Heldentruppe im Kampf gegen das Böse. Dabei kontrollieren wir zwar immer nur einen Charakter, können aber ohne Unterbrechung zu einer anderen Figur unseres Kaders wechseln, um deren Fähigkeiten zu nutzen.

Agents of Mayhem spielt im Universum der Saints-Row-Reihe, an der Entwickler Voilition zuvor gearbeitet hat, hat aber keinen direkten Bezug zu den anderen Spielen. Den durchgeknallten Humor, der gerne auch mal die Grenzen des guten Geschmacks ausreizt, haben die Entwickler aber übernommen. Agents of Mayhem erscheint am 18. August 2017 für PC, PS4 und Xbox One.