Agents of Mayhem - Launch-Trailer des explosiven 3rd-Person-Shooters der Saints-Row-Macher

Montag, 14. August 2017 um 18:40

Der Launch-Trailer zum neuen Spiel der Saints-Row-Macher gibt einen weiteren Eindruck der zwölf unterschiedlichen Charaktere, die in diesem Hero-Shooter für Solisten zur Verfügung stehen. Das Open-World-3rd-Person-Spiel ist in einer futuristischen Version der südkoreanischen Haupstadt Seoul angesiedelt. Zwar spielt das Spiel im selben Universum wie Saints Row, aber in einer alternativen Zeitlinie, in der Johnny Gat sich für eine Polizisten-Karriere entschieden hat. Im Spiel steuern wir die Agents of MAYHEM, die die Invasion der bösen Geheimorganisation LEGION aufhalten müssen.

Agents of Mayhem erscheint am 18.8.2017 für PC, Xbox One und Playstation 4.