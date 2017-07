Agents of Mayhem - Trailer stellt drei knallharte neue Agenten vor

Montag, 17. Juli 2017 um 18:25

Im neuen Trailer zu Volitions 3rd-Person-Shooter Agents of Mayhem werden drei weitere Helden vorgestellt: Scheherezade, Oni und Kingpin, die gemeinsam das sogenannte Firing Squad bilden.

Während die gehemnissvolle Assassine Scheherezade mit Schwert und Wurfmessern in den Kampf zieht, trägt der stets maskierte Oni eine schallgedämpfte Pistole. Der dritte im Bunde, Kingpin, durchlöchert seine Gegner hingegen mit einem Maschinengewehr. Alternativ greift der Nachwuchs Hip Hop Star zu seiner Geheimwaffe, der Dubstep-Gun. Damit kann er Gegner zwingen alle Kampfaktivitäten einzustellen und stattdessen das Tanzbein zu schwingen. Im Dance-Battle hat Kingpin dann leichtes Spiel mit all seinen Feinden.

In Agents of Mayhem kämpfen wir in der Rolle von 12 Helden gegen die böse Superschurken-Vereinigung LEGION. Dazu ballern wir uns mit allerlei Spezial- und Superangriffen durch das virtuelle Seoul und erledigen haufenweise Cyborgs.

Mehr zu Agents of Mayhem erfahren Sie in unserer Vorschau: Schurken versus Super-Schurken