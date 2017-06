American Made - Trailer: Tom Cruise wird in der Action-Komödie zum Drogen- und Waffenschmuggler

Mittwoch, 07. Juni 2017 um 08:00

Hollywoodstar Tom Cruise (Mission: Impossible, Die Mumie) schlüpft im Trailer zur rasanten Action-Komödie American Made in die Rolle des waghalsigen und draufgängerischen Piloten Barry Seal, der eine steile Karriere als Drogen- und Waffenschmuggler macht und sowohl die CIA als auch das Drogenkartell eins auswischt.

Die unglaubliche Story basiert auf einer wahren Geschichte. In den 1980er Jahren bessert der Flugpilot Barry Seal sein Einkommen mit gelegentlichen Schmuggeleien auf. Dabei gerät er ins Visier der CIA, die ihn zu einem riskanten Deal überreden. Als Informant der CIA soll er für das berüchtigte Drogenkartell von Pablo Escobar Kokain in die USA schmuggeln. Doch Barry Seal verfolgt seine eigenen Ziele und arbeitet auch für die Gegenseite. Schon bald verstrickt er sich als Waffenschmuggler, Drogenhändler und verdeckter CIA-Agent in dubiose Machenschaften zwischen der CIA, FBI, Guerrilla-Kämpfern und dem kolumbianischen Kartell und macht ihn zu einem der reichsten Männer der USA.

Zur weiteren Besetzung gehören Domhnall Gleeson (Harry Potter) und Sarah Wright (Mad Men). Die Regie führt Doug Liman (Edge of Tomorrow).

Die Action-Komödie kommt unter dem Titel Barry Seal - Only in America am 7. September in die deutschen Kinos.